Это насекомое более 70 лет считалось вымершим, пока ученые случайно не обнаружили его

Насекомое Dryococelus australis считалось вымершим в течение нескольких десятилетий. Тем не менее, уже в начале 2000-х было сделано открытие, потрясшее научный мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своем материале для Forbes рассказал о насекомом из отряда палочников Dryococelus australis. Он поделился, почему этот вид долгие годы считали вымершим и как его обнаружили снова.

Трэверс отметил, что в 1918 году на остров Лорд-Хау в Тихом океане, где были распространены Dryococelus australis, вторглись крысы, привезенные на корабле. В конечном итоге этот вид исчез.

К началу 1930-х годов вид Dryococelus australis считался полностью вымершим. Биолог добавил, что музейные экземпляры, собранные в конце XIX века, считались "последними известными" представителями вида.

Трэверс рассказал, что в 2001 году группа биологов и экологов взобралась на отвесные скалы пирамиды Болла. Под единственным избитым ветром кустом чайного дерева Melaleuca howeana они нашли живых палочников.

Биолог отметил, что в 2017 году был проведен генетический анализ, опубликованный в журнале Current Biology, который показал, что популяция насекомых с пирамиды Болла и исторические экземпляры с острова Лорд-Хау имеют почти идентичные митохондриальные геномы. Разница составляла менее 1%, что укладывается в ожидаемые вариации для одного вида за период почти столетия.

Трэверс поделился, что в 2001 году группа ученых обнаружила всего несколько насекомых на скале пирамиды Болла. Это суровый морской утес с почти вертикальными скалами и скудной растительностью.

Это место подходит для насекомых Dryococelus australis, так как там нет ни крыс, ни каких-либо других хищников. Такая изоляция была бы губительной для большинства живых существ, но оказалась идеальной для палочника.

Кроме того, экологи делают все возможное для сохранения вида. Например, в 2003 году небольшое количество палочников вывезли с пирамиды Болла для участия в программе разведения в неволе. Одна пара попала к частному заводчику в Сиднее, а другая - в государственное природоохранное учреждение.