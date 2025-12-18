Женщина вышла замуж за ИИ-партнера от ChatGPT

В Японии 32-летняя женщина провела свадебную церемонию со своим виртуальным партнером, созданным с использованием технологии искусственного интеллекта ChatGPT.

Как передает Day.Az, сотрудница колл-центра Юрина Ногучи рассказала, что со временем у нее сформировалась эмоциональная привязанность к ИИ-персонажу, которому она дала имя "Клаус". По ее словам, общение с виртуальным партнером переросло в глубокие чувства, что в итоге и привело к символическому браку.

Отмечается, что церемония носила неофициальный характер и не имеет юридической силы, однако для самой Юрины этот шаг стал важным личным событием. История вызвала широкий резонанс в японском обществе и вновь подняла дискуссии о роли искусственного интеллекта в личной жизни человека.