В Египте сделали археологическое открытие

Археологи из Италии обнаружили в некрополе Абусир возле Каира руины древнеегипетского храма Солнца, принадлежавшего фараону Ниусерре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что саму локацию нашли еще в 1901 году. Открытие совершил немецкий египтолог Людвиг Борхардт, прославившийся тем, что в 1912 году обнаружил скульптуру, запечатлевшую Нефертити. В тот момент раскопки осуществить не удалось из-за высокого уровня грунтовых вод. Сейчас получилось найти часть храма, долгое время находившуюся под донными осадками Нила.

До этого ученые из Египта и Германии обнаружили скрытые полости в пирамиде Менкаура. Они полагают, что это может быть потайной вход.