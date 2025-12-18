Транспорт будущего: как выглядит футуристическая суперъяхта-дирижабль

Экстравагантная конструкция под названием Air Yacht показана на концептуальных изображениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, их создала компания Lazzarini Design Studio.

Корпус яхты состоит из сухого углеродного волокна. Судно может развивать скорость до 60 узлов (1 узел - 1,852 км/ч). У него есть четыре электрических пропеллера, работающих на солнечных батареях, и два заполненных гелием дирижабля - они необходимы для покорения небес.

Длина конструкции составляет почти 150 метров, а ширина - около 80 метров. На каждой стороне дирижабля есть пять кают для пассажиров с впечатляющим видом на небо. Также есть широкая смотровая площадка, которая позволяет пассажирам видеть волны, плещущиеся под ними, когда яхта находится на воде.

Пока неизвестно, сколько будет стоить Air Yacht после того, как ее построят. Фирма утверждает, что яхта спроектирована с расчетом на богатых частных владельцев.