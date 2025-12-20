Пропавшая девочка найдена живой спустя 42 года

В США была найдена женщина, похищенная в раннем детстве 42 года назад, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщают СМИ, 46-летняя Мишель Мари Ньютон была похищена собственной матерью в апреле 1983 года, когда ей было всего три года. Все это время она жила под другим именем и не подозревала, что числится пропавшей без вести.

По данным властей штата Кентукки, мать девочки - Дебра Ньютон - увезла дочь, заявив, что переезжает в Джорджию раньше остальной семьи. Когда отец ребенка, Джозеф Ньютон, позже прибыл в штат, мать и дочь уже исчезли. Последний контакт с ними, по информации офиса шерифа округа Джефферсон, состоялся в 1984-1985 годах.

После исчезновения были развернуты масштабные поиски, распространялись ориентировки и листовки. Дебре предъявили обвинение во вмешательстве в опеку, а позже включили в список ФБР из "самых разыскиваемых беглецов по делам о родительских похищениях".

В 2000 году дело было закрыто из-за отсутствия новых зацепок. В 2005 году имя Мишель удалили из национальной базы данных пропавших детей. Однако в 2016 году расследование возобновили по просьбе родственников, а год спустя матери предъявили обвинения.

Перелом в деле произошел, когда Дебру заметили во Флориде, где она жила под именем Шэрон Нили. Сравнение современных и архивных фотографий подтвердило ее личность. Женщину арестовали 24 ноября 2025 года.

По словам самой Мишель, она была потрясена и не знала, что всю жизнь жила под чужим именем. Вскоре после этого дочь воссоединилась с отцом.

"Это было словно увидеть ее в день рождения. Как ангел", - рассказал Джозеф.