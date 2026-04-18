В Эфиопии обнаружили уникальное свидетельство жизни древних людей

Международная группа ученых обнаружила в Эфиопии уникальное свидетельство жизни древних людей, живших около 100 тысяч лет назад. Раскопки показали, как представители Homo sapiens обитали в саванне, а также позволили восстановить разные сценарии их гибели.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследование проводилось в районе Афарского рифта - на открытой местности, что делает находку особенно ценной. В отличие от пещер, где следы накапливаются постепенно, здесь ученые получили "срезы" отдельных эпизодов жизни: люди приходили, оставляли орудия и уходили, а затем следы быстро засыпались речными отложениями.

Археологи обнаружили тысячи каменных орудий и кости животных. Большинство инструментов было изготовлено из местного базальта, однако около 2% - из обсидиана, которого в этой местности нет. Это может свидетельствовать о перемещениях людей или обмене между группами.

На месте также нашли останки обезьян, антилоп, птиц, рептилий и даже крупных хищников. При этом следов разделки животных не обнаружено, что указывает на сложные отношения между людьми и окружающей фауной.

Особый интерес вызвали останки трех человек, которые позволяют увидеть разные сценарии смерти в доисторическом мире. Первый скелет, предположительно мужской, сохранился почти полностью. Это говорит о том, что тело было быстро погребено - возможно, в результате наводнения, а не намеренного захоронения. Второй человек известен лишь по обгоревшим фрагментам костей и зубу. Ученые пока не могут сказать, связано ли это с деятельностью людей или природным пожаром. Третий случай оказался самым драматичным: на костях обнаружены следы укусов и повреждений, оставленных хищниками. Вероятно, тело было разорвано животными вскоре после смерти.

По словам исследователей, находки показывают, что древние люди и животные сосуществовали на одной территории и делили ресурсы.

"Во время временных стоянок люди использовали местные материалы для изготовления орудий, а их следы сохранились в речных отложениях", - отметили авторы работы.

Открытие дает редкую возможность увидеть не только образ жизни древних людей, но и реальные условия их существования - с рисками, природными катастрофами и соседством с опасными хищниками.

Ученые считают, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как менялись поведение, анатомия и среда обитания людей в этом регионе на протяжении тысячелетий.