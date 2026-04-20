Найден «затерянный дом» Шекспира в Лондоне

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили точное местоположение лондонского дома Уильяма Шекспира, считавшегося утраченным более четырех столетий.

результаты исследования опубликованы в Times Literary Supplement.

Открытие сделала профессор Люси Манро, обнаружившая ранее неизвестные архивные документы, включая план 1668 года, составленный вскоре после Великого лондонского пожара (1666 г.). Эти материалы позволили точно определить, где находился дом, приобретенный Шекспиром в 1613 году в районе Блэкфрайарс.

Согласно данным исследования, здание располагалось на месте современной мемориальной таблички на улице Сент-Эндрюз-Хилл. Ранее считалось, что она лишь приблизительно указывает на местоположение дома, однако теперь подтверждено: табличка установлена именно там, где стояло жилье драматурга.

План также раскрыл размеры и структуру здания. Дом был достаточно просторным - около 45 футов (14 метров) в длину - и к середине XVII века был разделен на две части. Его расположение рядом с театром Блэкфрайарс, где работал Шекспир, может свидетельствовать о том, что он активно использовал это жилье, а не просто рассматривал его как инвестицию.

"Это открытие ставит под сомнение распространенное мнение, что драматург вскоре после покупки дома окончательно покинул Лондон и вернулся в Стратфорд. Напротив, новые данные указывают на то, что в последние годы жизни он мог проводить в столице значительно больше времени", - объяснили ученые.

В окрестностях находились другие переоборудованные монастырские постройки и, возможно, расположенная неподалеку таверна, известная как "Знак петуха" - паб под названием "Петух" до сих пор стоит на этом месте.

Дом оставался в собственности семьи Шекспира до 1665 года, после чего был продан его внучкой. Уже через год здание было уничтожено во время Великого пожара.

По словам исследователей, находка не только уточняет биографию Шекспира, но и дает основания предполагать, что часть его поздних произведений могла быть написана именно в этом доме.