В США женщина не могла перестать пить краску из-за своей зависимости, пишет Unilad, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американка по имени Хизер рассказала, что зависимость от краски началась, когда ее матери не стало. Женщина вспоминает, что сидела на работе, и ей показался "заманчивым" запах гуаши.

"Когда краска стекает по горлу, она ощущается очень густой и теплой, почти как густое теплое молоко. Но, очевидно, у нее очень сильный химический вкус. Для меня это идеально!", - рассказывала Хизер.

Американка добавила, что выпивала одну баночку краски в день. Она скрывала эту зависимость от детей и прекрасно понимала, что наносит вред своему здоровью, поэтому попросила лучшую подругу позаботиться о ее семье, если с ней что-то случится.

Врачи объяснили, что краска содержит ксилол и другие опасные химикаты. Употребление внутрь грозит судорогами, легочными кровотечениями, потерей слуха, неврологическими проблемами, отказом почек и печени. Медицинские обследования показали у Хизер "немного аномальную" функцию почек. Это стало для нее шоком и заставило бросить пагубную привычку.