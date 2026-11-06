Грозный британский король Верика оказался женщиной, обнаружили археологи

Правитель британского племени атребатов Верика, чье изгнание дало Риму повод для вторжения в 43 году н.э., была женщиной, а не мужчиной, каким ее два века изображали историки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru,такую реконструкцию предложил археолог Майлз Рассел из Университета Борнмута: его доводы изложены в книге Caratacus: Great King of Britain, а также в свежем номере журнала Current Archaeology.

Верика стояла во главе атребатов на юге Британии, на территории современных Хэмпшира и Западного Суссекса, и была союзницей Рима. Около 40 года н.э. ее сместили, и она бежала к императору Клавдию. По свидетельству историка Кассия Диона, именно она убедила его переправиться через Ла-Манш. Вторжение стало единственным триумфом Клавдия, которого римские писатели изображали слабым и зависимым от женщин и вольноотпущенников.

В пользу женского пола Верики, указывает Рассел, говорят три улики. Имя с окончанием на "-а" или "-я" в ту эпоху носили женщины - например, царица бригантов Картимандуя и предводительница иценов Боудикка. Титул rex на монетах не выдает пол: Рим признавал и правителей-женщин, самой известной из которых была Клеопатра, а сама чеканка означает, что Верика правила с полного одобрения императора. Наконец, если другие британские вожди изображали на монетах явно мужские фигуры воинов, то Верика - стройную женственную всадницу с обнаженной грудью.

"Верику считали мужчиной из-за патриархальных взглядов историков XIX века. Между тем она не только играла ключевую роль в особых отношениях между Британией и Римом в начале I века, но и бесспорно была женщиной", - заявил Рассел. Римская традиция, добавляет он, подала вторжение как затею императора, послушного чужим нашептываниям: "Дио фактически писал, что кампанию начали из-за варварской роковой женщины. На деле роль Верики была центральной: она снабдила экспедицию тактическими сведениями и поддержкой на месте и дала Клавдию повод сменить власть, которым он не преминул воспользоваться".

Если Боудикка, поднявшая восстание против римлян в 60 году н.э., остается самой знаменитой правительницей той эпохи, то Верика, по мнению Рассела, была еще влиятельнее: не будь ее свержения и просьбы о помощи, Рим, возможно, вовсе не вторгся бы в Британию. Работа продолжает линию борнмутских археологов - годом ранее они описали свидетельства матриархального уклада железного века, при котором мужья переезжали жить в общину жен.