C лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб

В США с лужайки Белого дома исчез дуб, посаженный в минувший понедельник президентами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном во время официального визита французского лидера. На пропажу обратили внимание журналисты Daily Mail, подкрепив сообщение снимком, сделанным 29 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На месте дерева теперь растет обычная трава, и никаких следов его пребывания не осталось.

Дуб привезен из знаменитого леса Белло во Франции, где в июне 1918 года произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне (Битва при Белло Вуд - прим. "Ленты.ру"). В ней погибли девять тысяч морпехов.

Дерево, по словам Макрона, должно было служить напоминанием о глубоких связях Франции и США.

В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

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