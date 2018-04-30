Главный врач Белого дома уйдет в отставку

Ронни Джексон, бывший личный врач президента США Дональда Трампа, не вернется на работу в Белый дом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Незадолго до этого Джексон временно покинул пост личного врача президента, поскольку Трамп выдвинул его на пост министра по делам ветеранов.

Тем не менее врач оказался в центре скандала, когда сенатор Джон Тестер обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте и создании "враждебной атмосферы". Джексон опроверг эти заявления, однако снял свою кандидатуру.

Президент Трамп также отреагировал на выпад Тестера, призвав его уйти в отставку. По словам главы государства, Секретная служба не смогла подтвердить обвинения в адрес Джексона.

Личным врачом президента останется Шон Конли, ранее временно исполнявший эти обязанности.

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