Западная коалиция начала новую операцию против ИГ в Сирии

США, коалиция и местные партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов "Исламского государства", заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ* в Сирии", - говорится в заявлении Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу". "Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ* над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", - говорит Науэрт.

По ее словам, США "будут работать с Турцией, Израилем, Иорданией, Ираком и Ливаном для обеспечения безопасности их границ от ИГ".

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