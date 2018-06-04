Пираты в Восточной Африке стали вдвое чаще нападать на суда

Количество пиратских атак на морские суда в водах Восточной Африки в 2017 году увеличилось вдвое, свидетельствуют данные американской организации Oceans Beyond Piracy (OBP). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на segodnya.ua.

В этом регионе в минувшем году произошло в общей сложности 54 инцидента с атаками пиратов на суда. Пиратство стоило региону 1,4 млрд долларов за 2017 год, что, однако, ниже уровня в 1,7 млрд долларов в 2016 году и 7 млрд долларов в 2010 году, на который пришелся пик атак сомалийских пиратов.

"Пиратская активность в 2017 году четко показывает, что группы пиратов по-прежнему имеют возможность организовывать и осуществлять атаки на морские суда, курсирующие в регионе", - отмечают в OBP.

Между тем в районе Карибских островов и Латинской Америки пиратство выходит из-под контроля: количество нападений на суда в регионе в 2017 году увеличилось на 163%, говорится в докладе организации.

Всего было отмечено 71 нападение на суда, причем 59% атак включали грабежи. Кроме того, водах Западной Африки количество пиратских атак в 2017 году выросло до 97 с 95 годом ранее.

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