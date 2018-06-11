Российская авиация помогла предотвратить прорыв боевиков в сторону Пальмиры

Сирийские войска при поддержке российских ВКС предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон, передает Day.Az.

Отмечается, что боевики прорывались из района Эт-Танф в направлении Пальмиры.

"Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные экстремисты рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф", - сообщают в Центре.

Добавляется, что сирийские наблюдатели обнаружили в районе горы Гураб большую группу террористов, передвигавшихся на мотоциклах и пикапах с крупнокалиберным вооружением.

В Центре подчеркнули, что террористы регулярно предпринимают попытки прорыва из района Эт-Танфа.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из американских военных баз, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Базу незаконно развернули в апреле прошлого года под предлогом борьбы с террористами.

В "зоне безопасности" рядом с базой находится лагерь беженцев Рукбан. В Центре по примирению враждующих сторон подчеркивали, что он стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов.

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