Спутник NASA сфотографировал на Марсе дюны голубого цвета - ВИДЕО

22 июня 2018 11:19

Голубые дюны на Марсе обнаружили среди песков Марса ученые из NASA, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Специалисты не объяснили, из-за чего дюны приобрели такую яркую окраску. Однако предположили, что всему виной уникальный химический состав. 

Ранее спутники передавали на Землю снимки марсианских пейзажей, окрашенных в красноватые или серые цвета.

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Нажмите на видео для просмотра:
Спутник NASA сфотографировал на Марсе дюны голубого цвета

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