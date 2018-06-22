Спутник NASA сфотографировал на Марсе дюны голубого цвета - ВИДЕО
22 июня 2018 11:19 238
Голубые дюны на Марсе обнаружили среди песков Марса ученые из NASA, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Специалисты не объяснили, из-за чего дюны приобрели такую яркую окраску. Однако предположили, что всему виной уникальный химический состав.
Ранее спутники передавали на Землю снимки марсианских пейзажей, окрашенных в красноватые или серые цвета.
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