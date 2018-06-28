Крупная антинаркотическая операция в Стамбуле, десятки задержанных
Полиция Стамбула проводит в трех районах города рейды против наркоторговцев. Об этом говорится в сообщении городского управления полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Рейды начались в 05:30 по местному времени и проводятся по 45 адресам.
В рамках рейдов задержаны 53 человека, среди которых также женщины.
Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества "банзай".
За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых также иностранные граждане.
В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
27 Июн. 14:16 13 122
-
27 Июн. 16:41 6 568
-
27 Июн. 12:22 6 036
-
27 Июн. 10:36 5 797
-
27 Июн. 19:33 4 509