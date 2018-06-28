Известную французскую компанию обвинили в пособничестве преступлениям ИГ

Крупная французская компания по производству цемента и стройматериалов Lafarge оказалась во Франции под следствием по обвинению в пособничестве преступлениям террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) на территории Сирии.

Об этом сообщило в четверг агентство AFPсо ссылкой на судебные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представители Lafarge ранее в четверг явились на судебное слушание по делу о махинациях Lafarge в Сирии, где у компании был цементный завод. По данным следствия, предприятие продолжало работу и после того, как территория, на которой оно находилось, перешло под контроль боевиков ИГ, с которыми руководство французской компании установило деловые контакты.

В результате судьи предъявили Lafarge обвинения в "соучастии в преступлениях против человечности". Сама компания помещена под судебный контроль и обязана уплатить залог в размере €30 млн.

Махинации в Сирии

В 2016 году газета Le Monde опубликовала расследование о махинациях Lafarge в Сирии. Отмечалось, что в 2007 году компания приобрела цементный завод в 150 км к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года корпорация развернула там выпуск продукции. По данным издания, для обеспечения функционирование завода Lafarge вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него "налог" за нахождение на контролируемой ими территории.

В начале 2017 года министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с боевиками. Одновременно иск в прокуратуру подала Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa, а в дальнейшем - еще целый ряд такого рода НПО. В июне 2017 года в отношении компании было начато расследование.

В марте Lafarge признала, что завод компании в Сирии платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Руководство компании пыталось утверждать, что делалось это в целях обеспечения безопасности сотрудников завода и что окончательные получатели денег долгое время были ему неизвестны. Завод, о котором идет речь, прекратил деятельность в Сирии в сентябре 2014 года.

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