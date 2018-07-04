В Сирии убили сына лидера "ИГ"

В Сирии убили сына лидера террористов "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ресурс организации, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Худафая аль-Бадри, сына халифа, убили во время операции против нусайритов и русских вблизи тепловой электростанции в Хомсе", - говорится в заявлении.

Телеканал боевиков показал изображение молодого человека c штурмовой винтовкой, не сообщив подробностей.

Местонахождение самого Абу Бакр аль-Багдади неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он еще жив.

Тайного лидера "Исламского государства" часто объявляли убитым или раненым.

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