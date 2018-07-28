Пресс-служба Белого дома допустила ошибку в написании названия собственной страны

Пресс-служба Белого дома в пятницу допустила орфографическую ошибку в написании названия собственной страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Twitter она разместила сообщение, в котором говорилось о росте ВВП "United Sates", который за второй квартал текущего года составил 4,1% в годовом выражении, по данным Бюро экономического анализа министерства торговли США.

"Если экономический рост будет продолжать расти такими темпами, то экономика Соединенных Шатов увеличится вдвое на более 10 лет быстрее, чем бы при [бывших] президентах [Джордже] Буше [младшем] и [Бараке] Обаме", - написала пресс-служба. Через некоторое время сообщение было удалено. Стоит отметить, что эту фразу произнес президент США Дональд Трамп, комментируя высокий экономический рост, не допустив ошибки. Кроме того, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) считают кратковременным такой высокий рост американской экономики и через два года ожидают его сокращение.

Либеральные американские СМИ составляют целые "хит-парады" ошибок, которые совершили глава Белого дома и его пресс-служба в заявлениях. В декабре 2016 года, например, он допустил ошибку в написании слова "беспрецедентный" в записи, посвященной инциденту с захватом китайскими ВМС американского подводного необитаемого аппарата в международных водах Южно-Китайского моря. Вместо слова unprecedented (беспрецедентный) Трамп употребил несуществующее в английском языке слово unpresidented (беспрезидентский).

В конце июня нынешнего года пресс-служба Белого дома также допустила ошибку в названии подписанного президентом указа "Предоставление Конгрессу возможности решить проблему разделения семей". В опубликованном документе было написано seperation ("раздиление").