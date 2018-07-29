США призвали Германию, Францию и Британию соблюдать санкции против Ирана

Американские сенаторы от республиканской партии направили письмо в посольства Германии, Франции и Великобритании в Соединенных Штатах с предостережением относительно намерений этих стран обойти санкции США против Ирана, сообщает новостной портал t-online.de со ссылкой на письмо.

Как сообщает портал, письмо, подписанное республиканскими сенаторами, среди которых Тед Круз, Марко Рубио, Том Коттон и другие, было направлено в посольства в четверг, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

В нем отмечается, что американские санкции это не просто правительственное постановление, "многие из них возникли из принятых конгрессом федеральных законов".

"Мы пишем, чтобы призвать вас соблюдать все американские санкции, а также подчеркнуть, что наше особенное беспокойство вызовут ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их", - указано в письме.

Сенаторы так же отметили, что санкции - это обдуманная и долгосрочная политика США, попытки их обхода со стороны европейских стран повлекут за собой последствия. "Любая попытка уклониться от них (санкций - ред.) или подорвать их могут привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США", - предостерегли конгрессмены.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.