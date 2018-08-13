СМИ: главарь "ИГ" тяжело ранен

Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, которое ссылается на иракский источник в силах безопасности, из-за болезни аль-Багдади фактически не управляет группировкой и прикован к постели.

Отмечается, что на его место был выбран Абу Осман аль-Туниси.

По данным источника, аль-Багдади был ранен в июне при атаке иракских ВВС на одно из селений, захваченных "ИГ".

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