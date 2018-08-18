Установлен новый рекорд по сборке кубиков Рубика

Житель Грузии Вако Марчилашвили установил новый мировой рекорд по скоростной сборке кубиков Рубика под водой и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

18-летний юноша сумел собрать шесть стандартных кубиков Рубика за 1 минуту 44 секунды. Мировой рекорд заключался в сборе максимального количества головоломок с задержанным дыханием под водой. Он был зарегистрирован на территории аквапарка в Тбилиси в присутствии представителей Федерации рекордов Грузии и зрителей.

Марчилашвили успешно выступает на международных турнирах и является двукратным чемпионом Грузии по скоростной сборке кубика Рубика. Головоломку под водой он собирал впервые. Юноше удалось установить рекорд с первой попытки.

Ранее рекордсменом в этой области считался американец Энтони Брукс. В августе 2014 года он собрал под водой пять кубиков Рубика за 78 секунд. Брукс установил рекорд, сидя в специальном контейнере емкостью два кубических метра. Марчилашвили побил рекорд американца таким же способом.

Мировой рекорд по сборке кубика Рубика в обычных условиях установил 15-летний американский подросток Патрик Понс в сентябре 2017 года. Он превзошел предыдущий рекорд на 0,05 секунды и собрал кубик Рубика за 4,69 секунды.