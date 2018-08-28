Колумбия выходит из Союза южноамериканских наций

Президент Колумбии Иван Дуке объявил в понедельник вечером, что выход страны из Союза южноамериканских наций (Унасур) состоится через полгода, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил о выходе страныиз организации в начале августа.

"Я сообщаю гражданам Колумбии, что... глава МИД республики направил в Унасур письмо, в котором мы осуждаем учредительный договор данного учреждения, и через шесть месяцев состоится выход Колумбии из этой организации", - заявил Дуке в своем телевизионном обращении.

"В течение нескольких лет я публично заявлял, что Колумбия не должна была оставаться частью Унасур, так как Унасур - это организация, которая отличалась молчанием и неоднократно сговорчивостью, чтобы гражданам не рассказывали о жестокой системе диктатуры в Венесуэле", - заявил Дуке.

Унасур - региональная политическая и экономическая организация стран Южной Америки, созданная в 2004 году на основе двух крупных интеграционных объединений региона: Южноамериканского общего рынка (Меркосур) и Андского сообщества.

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