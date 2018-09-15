В Дагестане нейтрализованы трое боевиков

В результате контртеррористической операции (КТО) в районе селения Талги были нейтрализованы трое боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета, передает Day.Az.

Отмечается, что боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. На месте боя были обнаружены оружие и боеприпасы.

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия. Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы", - говорится в сообщении НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.

Ранее сообщалось, что в двух районах Дагестана ввели режим КТО.

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