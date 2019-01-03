Число жертв железнодорожной аварии в Дании возросло до восьми человек

Число жертв железнодорожной аварии на мосту в Дании возросло до восьми человек, 16 пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Copenhagen Post, ссылаясь на полицию.

Как сообщает издание, полиция пока не смогла идентифицировать всех жертв. Среди погибших пять женщин и трое мужчин, пока установлены личности четырех человек. "Работая в достаточно сложных условиях, мы стараемся как можно быстрее их (жертв - ред) идентифицировать. Мы используем стоматологические карты и ДНК, поскольку тела некоторых жертв очень сильно повреждены", - заявил глава полиции острова Фюн Ларс Брамхой.



Авария произошла утром в среду на железнодорожном мосту, соединяющем датские острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт. Сообщалось, что погибли шесть человек, 16 пассажиров получили травмы. По данным датских СМИ, авария могла произойти после того, как, вероятно, часть вагонного покрытия сорвалась с грузового поезда и попала в проходящий мимо пассажирский поезд, который был вынужден сильно затормозить. В поезде находился 131 пассажир. Сообщается, что травмы пострадавших не представляют опасности для их жизни.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

