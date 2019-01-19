Белый дом запретил конгрессменам пользоваться самолетами из-за шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа запретила конгрессменам совершать поездки на правительственных самолетах без ее разрешения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

Как отмечается, это связано с продолжающимся шатдауном.

В агентстве подчеркнули, что 17 января Белый дом запретил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси использовать военный самолет для поездки конгрессменов в Афганистан.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей США. При этом он призвал Пелоси присоединиться к движению за строительство стены на границе с Мексикой.

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