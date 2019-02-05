Французский психиатр рассказала, как избавиться от интернет-зависимости

Французский психиатр и специалист по лечению зависимостей Лоран Карила рассказал РИА Новости, как выявить зависимость от социальных сетей и какие шаги предпринять, чтобы от нее избавиться - например, отключать уведомления о новых сообщениях, не брать смартфон в руки перед сном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Психиатр перечислил пять общих симптомов любой зависимости: потеря контроля, безудержное желание употреблять, компульсивное поведение, продолжительное употребление и, наконец, употребление, несмотря на последствия для здоровья.



"Когда мы замечаем все эти критерии, можно говорить о том, что существует зависимость от чего-то. Это также распространяется на социальные сети. Если мы видим все эти критерии, надо обратиться к специалисту", - пояснил Карила, который работает в больнице Paul-Brousse, входящей в Дирекцию государственных больничных учреждений Парижа (AP-HP).

Он дал несколько простых советов, которые помогут справиться с интернет-зависимостью. "Первое - необходимо отключать уведомления о новых сообщениях, новых опубликованных статусах . Второе - нужно контролировать время, которое вы проводите в социальных сетях. Третий совет - не заходить в социальные сети перед тем, как вы ложитесь спать. Это нарушает сон и связано в большой степени не с социальными сетями, а использованием экрана", - сообщил Карила.

Он также посоветовал отказаться от случайного просмотра соцсетей. "Кроме того, не стоит отвечать и комментировать все, что опубликовано", - добавляет специалист. Если у человека портится настроение после прочтения комментариев, нужно взять паузу и на время забыть про соцсети, считает психиатр.



В свою очередь, французский психолог и психоаналитик Микаэль Стора указывает на то, что на официальном уровне не существует такого понятия, как "зависимость от социальных сетей". "Единственная зависимость, которая была признана, - это зависимость от видеоигр. Поэтому будем говорить, скорее, о чрезмерном поведении. А зависимость больше характерна для играющих в онлайн-игры", - пояснил он.

Тем не менее, тяга к соцсетям иногда требует вмешательства специалистов. "Эксцессивное поведение может скрывать депрессию. Но вопрос в том, что мы не можем постоянно избегать того, что с нами происходит. А депрессию нельзя вылечить самостоятельно, надо обращаться за помощью. В какой-то момент человек может осознать, что это (социальные сети - ред.) способ прятаться", - отмечает Стора.

