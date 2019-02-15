В Турции прогремел взрыв

В турецкой провинции Измир, на одной из улиц, проходящей по территории промышленной зоны, прогремел взрыв. Об этом, как передает Day.Az, пишет Trend со ссылкой турецкие СМИ.

Сообщается, что на место взрыва прибыли сотрудники полиции, после чего на территории где произошел взрыв, был обнаружен еще один подозрительный пакет.

Было установлено, что в пакете находилось самодельное взрывное устройство. Сообщается, что взрывное устройство было нейтрализовано.

По данному факту возбуждено уголовное дело ведется следствие.