Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношениях с Ираном, объявленного 15 мая 1995 года. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

"Действия и политика властей Ирана, поддержка террористических группировок, злонамеренная деятельность Корпуса "стражей исламской революции" продолжают представлять угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в документе.

15 марта 1995 года президент США Билл Клинтон заблокировал сделку американской компании Conoco с Иранской национальной нефтяной компанией на разведку двух нефтяных месторождений у побережья Ирана (первая крупная сделка с 1979 года), а 8 мая 1995 года был издан президентский указ, запрещающий фирмам США разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения и приобретать иранскую нефть для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран якобы продолжал оказывать содействие терроризму.