Скончался легендарный советский актер
3 апреля 2019 15:38 503
Народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м жизни. Об этом сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.
Актер запомнился зрителям ролями в таких фильмах, как "Я - русский солдат", "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Караул".
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