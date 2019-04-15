Дональд Трамп ударит по курсу доллара?
15 апреля 2019 07:20 459
Американский президент Дональд Трамп назвал политику количественного ужесточения, которую проводит Федеральная резервная система (ФРС), убийственной для фондового рынка. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
По его словам, если бы не действия ФРС, то "фондовый рынок вырос бы на 5 - 10 тыс. дополнительных пунктов", а ВВП увеличилось бы с 3 до 4%.
Он подчеркнул, что ФРС следует проводить другую политику, "с точностью до наоборот".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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