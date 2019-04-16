В Париже при пожаре в соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) обрушился шпиль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Очевидны смогли запечатлеть момент падения конструкции. Представляем вашему вниманию данные кадры.

Напомним, что крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

Нажмите на видео для просмотра:

