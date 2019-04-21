Кровавая пасха на Шри-Ланке - 42 погибших, 160 раненых - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
21 апреля 2019 09:40 207
09:40
При взрывах на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 42 человека, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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09:29
По меньшей мере 20 человек погибли, еще 160 получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Reuters.
Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, взрывы произошли в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
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