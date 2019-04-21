Действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно результатам разных экзитполов, почти втрое проиграл во втором туре выборов главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому, признал итоги голосования, но заявил, что не уйдет из политики.

"Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Он также выразил готовность помочь до момента инаугурации Владимиру Зеленскому войти в курс государственных дел. "Между официальным оглашением выборов и до момента инаугурации я готов тратить любое время, чтобы помочь новому президенту", - пообещал он.

Кроме того, Порошенко призвал свою команду "никогда не сдаваться". "Друзья, вы самые лучшие", - отметил он, обращаясь к своим сторонникам и команде.

"Дорогие члены команды, дорогие соотечественники, сотрудники СМИ, никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Не сдавайтесь ни в большом, ни в малом", - добавил он, пояснив что эти слова принадлежат Уинстону Черчиллю.