Сотрудники Секретной службы США задержали неизвестного, который пытался проникнуть на территорию Белого дома рядом со зданием американского министерства финансов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление службы.

"Человек пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания министерства финансов рядом с Пенсильвания-авеню. Он был немедленно задержан сотрудниками Секретной службы и взят под стражу", - цитирует телеканал заявление службы.

Задержанному предъявлены обвинения в нападении на полицейского и попытки незаконного проникновения, его имя не называется. Сейчас его делом занимается полиция Вашингтона.

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