В турецкий провинции Адана проводятся операции с участием более тысячи полицейских. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операции направлены против сторонников террористической организации Рабочей партии Курдистана (РПК).

В рамках операции задержаны 45 человек, которые имели тесные контакты с террористами РПК, а также активно пропагандировали ее идеи.

Все задержанные являются гражданами Турции

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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