https://news.day.az/world/1132377.html Саудовский спецназ захватил эмира ИГ в Йемене
Саудовский спецназ захватил эмира ИГ в Йемене
Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Йемене.
Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, главарь экстремистов по имени Абу Усама аль-Мухаджир пленен при содействии йеменского спецназа. Вместе с ним схвачены еще несколько боевиков.
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