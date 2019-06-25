Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Йемене.

Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, главарь экстремистов по имени Абу Усама аль-Мухаджир пленен при содействии йеменского спецназа. Вместе с ним схвачены еще несколько боевиков.

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