https://news.day.az/world/1135593.html "ИГ" взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане
"ИГ" взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в пятницу в мечети города Газни - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел во время пятничной молитвы. В результате теракта погибли по меньшей мере два человека, еще 20 получили ранения, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Ранее агентство Pajhwok в Twitter информировало о 21 пострадавшем в результате этого нападения.
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