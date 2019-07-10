Тегеран действует исключительно в рамках ядерного соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани через несколько дней после того, как Иран во второй раз отказался от выполнения части обязательств соглашения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Исламская Республика Иран двигается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соглашения, не разрушая структуры СВПД", - заявил Роухани, отметив, что все меры, предпринимаемые Тегераном по ядерной сделке, "в рамках закона". Слова президента опубликованы на его официальном сайте.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

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