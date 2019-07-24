В Туве судят двух сестер Милану и Рузанну Данданян, которые жестоко расправились с целой семьей в городе Ак-Довурак Республики Тыва. На судебном заседании в понедельник обвиняемым предоставили последнее слово, которое могло повлиять на приговор. По данным регионального Следственного комитета, в марте 2017 года девушки 19-ти и 25-ти лет зарезали супружескую пару и утопили в ванной их маленьких дочерей, после чего попытались уничтожить улики, совершив поджог квартиры, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На убийство женщины решились после того, как погибшая женщина 35 лет обнаружила любовную связь младшей из сестер, Рузанны Данданян, и своего мужа.

Драма разыгралась, когда жена с детьми вернулась домой с работы и застала там девушку со своим супругом. Возникла ссора, к которой позже присоединилась Данданян-старшая. В гневе сестры расправились с парой и их детьми, а потом подожгли квартиру. Соседи заметили сильный дым на лестничной клетке, из-за чего вызвали пожарных и правоохранительные органы. Девушки забаррикадировались в квартире и не открывали сотрудникам полиции. Вышли они, только когда в дом попытался ворваться спецназ.

В ходе следствия злоумышленницы несколько раз меняли показания. Сначала вину на себя взяла младшая сестра, но потом криминалисты зафиксировали на орудиях убийства следы другой девушки, и им пришлось рассказать новую историю. 22 июля в содеянном призналась Данданян-старшая. По ее словам, супруги сами хотели расправиться с обвиняемыми, и убийство было лишь превышением самообороны.

"Я защищала свою жизнь и жизнь своей родной сестры, поэтому убила супругов. Мной также было совершено убийство двух малолетних девочек, что даже я сама себе не могу простить. Я сожалею о случившемся и искренне раскаиваюсь в содеянном", - заявила Милана Данданян в суде, передает газета "МК".

Младшая сестра заявила, что виновата лишь в том, что имела отношения с женатым мужчиной, а также собственной рукой в день трагедии открыла дверь его супруге и детям. Убийства, по ее словам, она не совершала, поэтому просит суд снять с нее обвинения. Заседавшим в суде стало ясно, что эта версия преступления удобна девушкам, так как тогда групповое убийство переквалифицируют в одиночное, и Данданян-старшей смягчат приговор, а младшую и вовсе отпустят, пишет "МК". Окончательный приговор сестрам вынесут 7 августа.

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