Мощный взрыв произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером во вторник, утром в среду место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков (Morten Bødskov). Об этом сообщает издание DR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени во вторник. В момент происшествия в здании находились два человека, никто из них не пострадал. Взрывом повредило фасад здания.

Бёдсков назвал происшествие "очень серьезным". В настоящее время полиция устанавливает виновных.



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