https://news.day.az/world/1146174.html В Копенгагене возле полицейского участка произошел взрыв
В Копенгагене возле полицейского участка произошел взрыв
Взрыв прогремел рядом с полицейским участком неподалеку от центра Копенгагена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, при взрыве никто не пострадал. В полиции подчеркнули, что это уже второй взрыв в Копенгагене за 4 дня. Первый произошел во вторник у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру.
В этот момент внутри находились два человека, никто не пострадал. В результате взрыва выбиты несколько окон и полностью поврежден фасад одного из зданий. По информации Reuters, в полиции считают этот инцидент преднамеренным нападением.
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