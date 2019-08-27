https://news.day.az/world/1150635.html Роухани назвал условие для положительных перемен в отношениях США и Ирана
Роухани назвал условие для положительных перемен в отношениях США и Ирана
Никаких положительных перемен в отношениях между США и Ираном не будет без снятия Вашингтоном антииранских санкций. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Без отказа США от санкций и без перечеркивания того ложного пути, который они выбрали, мы не увидим каких-либо положительных перемен. Ключ к положительным переменам находится у Вашингтона", - сказал Роухани в ходе выступления, которое транслировало иранское телевидение.
Он также прокомментировал звучавшие на Западе заявления о стремлении не допустить получением Ираном ядерного оружия, подчеркнув в очередной раз, что Тегеран не стремится к нему.
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