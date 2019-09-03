Президент Ирана Хасан Роухани исключил возможность двусторонних переговоров с США, однако отметил, что диалог возможен в формате "шестерки" по иранской ядерной программе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках (группы) "5+1", - заявил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

По его словам, речь о двусторонних переговорах с Вашингтоном не идет.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам саммита G7 во Франции заявил, что мог бы встретиться с Роухани при "правильных обстоятельствах".

Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном по его ядерной программе. В ответ на это Иран также приостановил выполнение ряда положений договора. Кроме того, США вновь ввели санкции в отношении властей и компаний Ирана. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.

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