Президент Ирана Хасан Роухани может не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы. Об этом сообщило агентство IRNA и другие иранские СМИ, не приведя источника информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф по планам должен поехать в Нью-Йорк в пятницу утром (20 сентября), а президент Ирана 23 сентября. Если через несколько часов не будут выданы визы, возможно, визиты отменятся", - сообщило агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН.

Сообщения о возможной отмене визита Роухани в Нью-Йорк и слова Трампа появились на фоне обвинений США в адрес Ирана в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Иран обвинения в свой адрес отвергает.



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