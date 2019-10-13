https://news.day.az/world/1165400.html Роухани назвал прекращение войны в Йемене ключом к решению проблем в регионе
Роухани назвал прекращение войны в Йемене ключом к решению проблем в регионе
Прекращение войны в Йемене является главным фактором для решения региональных проблем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Тегеране.
"Ключ к решению региональных проблем - прекращение войны в Йемене", - сказал Роухани.
Пресс-конференцию транслировало государственное телевидение Ирана.
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