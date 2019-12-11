https://news.day.az/world/1184221.html Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту
Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту
Самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета. Пилоты посадили борт после выработки топлива.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Уфы.
"В 00:20 местного времени воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Уфимская транспортная прокуратура будет проводить проверку по данному факту, сообщил ТАСС помощник прокурора. Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск, рейс чартерный, выполняется один раз в месяц.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре