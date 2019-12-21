Соединенные Штаты назвали причину оставить войска в Сирии: "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) еще не потерпело окончательного поражения", - заявил министр обороны страны Марк Эспер на пресс-конференции.

"У меня нет хрустального шара, предсказывающего будущее. Я думаю, что мы будем оставаться там до тех пор, пока не сможем гарантировать окончательное поражение ИГ", - ответил Эспер на вопрос журналиста о том, когда США выведут из Сирии оставшихся там солдат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Его слова подтвердил участвовавший в той же конференции председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли. "...В Сирии мы ради того, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ. Я думаю, когда это условие будет выполнено, (...) мы, вероятно, уйдем", - заявил он.

18 декабря стало известно, что военнослужащие США вернулись на базы в Сирии, которые покинули из-за турецкой военной операции "Источник мира". Они укрепили свои позиции в нефтеносных районах на северо-востоке страны.

16 декабря президент Сирии Башар Асад заявил, что на ее территории находятся несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний. По его словам, США оккупируют часть страны, чтобы незаконно продавать Турции добываемую там нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вывод войск из Сирии не будет окончательным: несколько сотен военнослужащих останутся, чтобы не позволить террористическим группировкам захватить нефтяные месторождения. Россия назвала военное присутствие США в стране незаконным и неприемлемым.