Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

При этом отмечается, что прогноз властей сохраняется на уровне 98,8% от ВВП к концу 2019 года. С этими прогнозами согласны и эксперты, которые напоминают, что этот показатель всегда уменьшается к концу года.

"Это не ставит под сомнение прогнозы правительства в 98,8% от ВВП к концу 2019-го, соотношение будет ниже после погашения основного долга в октябре-ноября", - поясняют они.

Однако лидер партии "Республиканцы" в Сенате считает, что ситуация будет усугубляться из-за "пенсионной реформы, которая будет дорого стоить французам".