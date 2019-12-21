В результате стрельбы, открытой неизвестным злоумышленником на скоростном шоссе в канадском Торонто, ранения получили три человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Автомобиль, в салоне которого находились три человека - двое мужчин и женщина - сотрудники полиции обнаружили на обочине трассы, передает ТАСС. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое. Правоохранители ведут розыск совершившего вооруженное нападение.