https://news.day.az/world/1187540.html В канадском Торонто прогремели выстрелы, есть раненые
В канадском Торонто прогремели выстрелы, есть раненые
В результате стрельбы, открытой неизвестным злоумышленником на скоростном шоссе в канадском Торонто, ранения получили три человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Автомобиль, в салоне которого находились три человека - двое мужчин и женщина - сотрудники полиции обнаружили на обочине трассы, передает ТАСС. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое. Правоохранители ведут розыск совершившего вооруженное нападение.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре